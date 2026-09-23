गोंडा में स्कूली बच्चों ने मानव शृंखला बनाकर विकसित भारत का लिया संकल्प

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गोंडा में शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संकल्प सेवा अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने मानव शृंखला बनाकर विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन, परिषदीय एवं माध्यमिक विद्यालयों समेत विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सामूहिक रूप से संकल्पित प्रयास करना है। कार्यक्रम में उपायुक्त स्वत: रोजगार जेएन राव, बीएसए अमित कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।

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