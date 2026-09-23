Gonda News: 11 लाख बकायेदारों के घर पहुंचेगा बिजली विभाग

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6.46 लाख से अधिक उपभोक्ता लंबे समय से बकायेदार हैं। बकाया वसूली के लिए चारों जिलों के 10 वितरण खंडों में टीमों और कॉलिंग कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए मीटर बाईपास, सील से छेड़छाड़, कटिया डालकर बिजली चोरी और स्वीकृत भार से अधिक खपत की जांच की जा रही है।बुधवार को पूरे जोन में 2,477 नोटिस जारी किए गए, जबकि बिजली चोरी के 38 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। अभियान के दौरान 1.71 करोड़ रुपये की बकाया वसूली हुई। गोंडा में 810 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए। वहीं, बिजली चोरी के 17 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई।