कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ शतचंडी महायज्ञ, VIDEO

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शारदीय नवरात्र के अवसर पर बवाड़ा के सुरसरी गंगाघाट से रविवार को कलश यात्रा के साथ नौ दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा सुरसरी गंगा घाट से विभिन्न गांवों से होते हुए पुन: यज्ञ स्थल पहुंचकर समाप्त हो गई, जहां कलश को स्थापित किए गए। इस दौरान डीजे पर बजते गानों व धुन पर लोग नाच रहे थे। यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना के उपनिरीक्षक वीरेंद्र राय के नेतृत्व में महिला और पुरुष आरक्षी पूरी यात्रा में साथ-साथ चलते रहे।

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