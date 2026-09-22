{"_id":"6ab1ee5c5df8b8910a06a2c8","slug":"video-etah-double-murder-wife-and-mother-in-law-killed-in-awagarh-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एटा में पत्नी और सास की हत्या, बेरहम पति ने इसलिए दोनों को मार डाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा के कस्बा अवागढ़ के यादव नगर मोहल्ले में सोमवार देर रात घरेलू कलह ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास के चेहरे व आंखों पर नुकीली या भारी वस्तु से ताबड़तोड़ प्रहार कर दोनों की हत्या कर दी। वारदात के समय घर में दंपती के तीन बच्चे भी मौजूद थे। दोहरे हत्याकांड की खबर फैलते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। उच्चाधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वॉड ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों में करीब 35 वर्षीय प्रियंका और उसकी 60 वर्षीय मां कमला देवी शामिल हैं।

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