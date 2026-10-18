परिजनों से नाराज युवक ने भागलपुर पुल से सरयू नदी में लगाई छलांग

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देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के पनिका गांव निवासी सिराज पुत्र गफूर ने शनिवार दोपहर भागलपुर पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी। बताया गया कि वह परिजनों से नाराज होकर अपने साथी के साथ बाइक से पुल पर पहुंचा था। बाइक रोकने के बाद उसने नदी में छलांग लगा दी। बाइक पर पीछे बैठे साथी ने भागलपुर पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल बलिया जिले की सीमा में होने के कारण उभांव पुलिस को जानकारी दी।

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