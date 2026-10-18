स्कूल जा रही आठ साल की छात्रा को झाड़ियों में खींचा, दुष्कर्म की कोशिश

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सदर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह स्कूल जा रही आठ वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को रास्ते में एक युवक ने पकड़ लिया। आरोप है कि युवक उसे कॉलोनी के बाहर झाड़ियों में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर पड़ गई। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़ पड़े और आरोपी युवक को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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