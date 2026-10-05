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मुगलसराय में आठ से ज्यादा तालाब-पोखरों में गंदगी, VIDEO
जीवित्पुत्रिका व्रत के लिए सजाए गए जिले के तालाब और पोखरे पर्व बीतते ही गंदगी से पट गए। पूजा और स्नान के लिए घाटों पर उमड़ी भीड़ के लौटने के दूसरे दिन रविवार को भी अधिकांश जलाशयों की सफाई नहीं कराई गई। इससे घाटों पर पूजा सामग्री, फूल-माला, पत्ते, प्लास्टिक और अन्य कचरा बिखरा पड़ा रहा। कई जगह यह गंदगी पानी तक पहुंच गई। पीडीडीयू नगर के दो प्रमुख जलाशयों दामोदरदास पोखरा और मानसरोवर तालाब की सफाई के लिए नगर पालिका ने चार-चार सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी, इसके बावजूद रविवार शाम 5 बजे तक घाटों पर सफाई होती नहीं दिखी।
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