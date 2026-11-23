{"_id":"6b0422a8094138126b0b4c7b","slug":"video-police-on-alert-for-kartik-mela-ssp-inspects-riverfront-ghats-in-anupshahr-1000-personnel-deployed-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कार्तिक मेले को लेकर पुलिस अलर्ट में अनूपशहर में एसएसपी ने किया घाटों का निरीक्षण, 1000 जवान तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कार्तिक मेले को लेकर पुलिस अलर्ट में अनूपशहर में एसएसपी ने किया घाटों का निरीक्षण, 1000 जवान तैनात

Digvijay Singh

Updated Mon, 23 Nov 2026 04:55 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 04:55 PM IST







Link Copied



बुलंदशहर में कार्तिक मेले की तैयारियों का जायजा लेने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह अनूपशहर पहुंचे। उन्होंने सभी गंगा घाटों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन