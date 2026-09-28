बदायूं: बिसौली तहसील परिसर में चोरों ने अधिवक्ता का चैंबर खंगाला, दो लाख के स्टांप व लैपटॉप चोरी

बदायूं जिले की बिसौली तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए चोरों ने अधिवक्ता के चैंबर को निशाना बना लिया। चोर चैंबर का ताला तोड़कर अंदर रखे लैपटॉप, करीब दो लाख रुपये के स्टांप चोरी कर ले गए। सोमवार सुबह अधिवक्ता पहुंचे तो चैंबर के ताले टूटे मिले। सामान गायब था। इस पर अधिवक्ता ने कोतवाली में घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर एकत्र हो गए।



चंदौसी थाना क्षेत्र के शक्तिनगर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता हृदेश चंद्र शर्मा का तहसील कोर्ट कंपाउंड परिसर में चैंबर नंबर 16 है। अधिवक्ता के मुताबिक सोमवार को सुबह करीब 10:30 बजे वह चैंबर पहुंचे। बाहर के ताले टूटे देखकर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मेज की दराज के ताले भी टूटे हुए थे। चैंबर से एक लैपटॉप और लॉकर में रखे करीब दो लाख रुपये के स्टांप गायब थे। अधिवक्ता ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। उन्होंने कोतवाल सवेंद्र शर्मा को फोन पर बताया।



सूचना पर क्राइम इंस्पेक्टर चमन गिरी मौके पर पहुंचे और चैंबर का निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली। बाद में अधिवक्ता ने कोतवाली पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। तहसील परिसर में चोरी की घटना से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं में भी नाराजगी है।