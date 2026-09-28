Budaun News: तीन दिन की बारिश से बदायूं डिपो को 48 लाख की क्षति

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बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और ग्रामीण रास्ते खराब होने से कई रूटों पर बसों का संचालन प्रभावित रहा। कई बसें समय पर नहीं चल सकीं। वहीं यात्रियों ने भी बारिश के कारण सफर टाल दिया, जिससे आय में कमी आई। अधिकारियों के अनुसार, सामान्य दिनों में डिपो की दैनिक आय करीब 25 से 30 लाख रुपये होती है, जो बारिश में घटकर आधी से भी कम रह गई है।एआरएम राजेश पाठक ने शुक्रवार को डिपो को 12 लाख और शनिवार और रविवार दो दिन में 36 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। बताया कि बारिश थमने के बाद सभी रूटों पर संचालन सामान्य किया जा रहा है। जलभराव वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक मार्गों से बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त फेरों की योजना बनाई जा रही है। संवाद