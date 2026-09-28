फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Budaun depot suffers a loss of 48 lakh due to three days of rain.

Budaun News: तीन दिन की बारिश से बदायूं डिपो को 48 लाख की क्षति

Mon, 28 Sep 2026 01:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Budaun depot suffers a loss of 48 lakh due to three days of rain.
बदायूं। लगातार तीन दिन में हुई भारी बारिश ने परिवहन निगम के बदायूं डिपो को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विभागीय आकलन के अनुसार, तीन दिन में डिपो को 48 लाख रुपये से अधिक का घाटा हुआ है।
विज्ञापन

बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और ग्रामीण रास्ते खराब होने से कई रूटों पर बसों का संचालन प्रभावित रहा। कई बसें समय पर नहीं चल सकीं। वहीं यात्रियों ने भी बारिश के कारण सफर टाल दिया, जिससे आय में कमी आई। अधिकारियों के अनुसार, सामान्य दिनों में डिपो की दैनिक आय करीब 25 से 30 लाख रुपये होती है, जो बारिश में घटकर आधी से भी कम रह गई है।
विज्ञापन

एआरएम राजेश पाठक ने शुक्रवार को डिपो को 12 लाख और शनिवार और रविवार दो दिन में 36 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। बताया कि बारिश थमने के बाद सभी रूटों पर संचालन सामान्य किया जा रहा है। जलभराव वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक मार्गों से बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त फेरों की योजना बनाई जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed