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भदोही में जिला पंचायत सभागार में सोमवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव का आयोजन किया गया। इसमें पूरी कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया। धर्मराज यादव लगातार 10वीं बार संगठन के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। संगठन के मंडल अध्यक्ष एवं निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा की देखरेख में सभी पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया। अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजय सिंह चौहान, मंत्री प्रदीप कुमार, कोषाध्यक्ष निशांत चौबे और संरक्षक राजनाथ को चुना गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष ने कर्मचारियों के हित को लेकर संघर्ष करने की बात कही। मौके पर धीरेंद्र सिंह, डॉ. आलोक, मुरलीधर दूबे, मथुरा यादव, गुलाब चंद पाल, शिवाकांत, आदित्य मिश्रा, राम सकल यादव, संतोष सिंह, अजीत सिंह, डॉ. रोशन लाल यादव, फिरोज अहमद, ओपी सिंह, हरिश यादव आदि रहे।

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