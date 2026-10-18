मिशन शक्ति फेज.6 के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान

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नारी स्वालंबन ,सुरक्षित नारी, सशक्त प्रदेश अभियान के तहत भानपुर तहसील मे पिंक संपूर्ण समाधान के क्रम मे एसडीएम हिमांशु कुमार व थानाध्यक्ष महेश सिंह के नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम/एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के उपनिरीक्षक बिपिन बिहारी वर्मा,महिला आरक्षी अर्चना यादव ,रिक्रूट महिला आरक्षी प्रियांशी कुशवाहा और आकांक्षा शुक्ला ने समाधान दिवस मे आयी महिलाओं और बच्चियों को आपात कालीन हेल्प लाइन 1090- वीमेन पावर लाइन,1076- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन,1098– चाइल्ड हेल्पलाइन,181– महिला हेल्पलाइन,112–पुलिस आपातकालीन सेवा,102 –स्वास्थ्य सेवा,108– एंबुलेंस सेवा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930के साथ थाने के सीयूजी 9454403123 व मिशन शक्ति केन्द्र सीयूजी नंबर 945440 8358के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया।

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