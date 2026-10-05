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सेवा संकल्प अभियान मेला: डॉ. संतोष मौर्य ने 6 माह के बच्चे फरहान का अन्नप्राशन कराया
रामनगर ब्लाक में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित मेले में जिला महिला चिकित्सालय के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. संतोष कुमार मौर्य शामिल हुए। उन्होंने मंडल अध्यक्ष गिरजेश यादव और महामंत्री गिरजेश मिश्रा के साथ बाल विकास परियोजना के स्टाल पर 6 माह के बच्चे फरहान को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया और पोषण की जानकारी दी।
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