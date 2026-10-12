जेपी के जन्मस्थान को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे नीरज शेखर, VIDEO

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लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थान को लेकर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने दावा किया कि जेपी का जन्म जयप्रकाश नगर (सिताबदियारा) में हुआ था। इस तथ्य से सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अवगत कराएंगे और उनसे इस विषय पर ध्यान देने का आग्रह करेंगे।

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