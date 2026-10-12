खमीरपुर डीह गांव के देई मां मंदिर के पास कूड़ा डंप होने से परेशानी, श्रद्धालुओं में आक्रोश; VIDEO

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शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिरों में साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर दिया जा रहा है। इसी बीच एनएच-31 पर चायवाला पुल के पास स्थित प्राचीन देई मां मंदिर के समीप कूड़ा फेंके जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। नगर पालिका परिषद बलिया का कूड़ा इतनी दूर फेंके जाने को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। ग्राम पंचायत खमीरपुर डीह की प्रधान कंचन यादव प्रधान ने बताया कि उन्हें कूड़ा गिराने की जानकारी किसी ने नहीं दी है। संभवत: नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा यहां कूड़ा डाला जा रहा है।

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