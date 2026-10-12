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बागपत: भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को बर्खास्त करने की मांग; राहुल गांधी से कार्रवाई की अपील

Dimple Sirohi

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:58 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:58 PM IST







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बागपत में सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने विकास भवन में प्रदर्शन कर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। ... और पढ़ें

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