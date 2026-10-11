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बागपत: बाइक की टक्कर लगने से महिला की मौत, दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर हादसा

Mohd Mustakim

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:42 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:42 PM IST







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महफूज कॉलोनी निवासी आशा (45) हाईवे पार कर रही थी, तभी एक अनियंत्रित बाइक ने आकर टक्कर मार दी। अस्पताल में आशा को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बाइक सवार का पता लगा रही है। ... और पढ़ें

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