{"_id":"6ae8553886d0ffc6d50328d9","slug":"video-yogi-adityanath-inspected-ram-katha-park-and-ram-ki-paidi-site-of-deepotsav-in-ayodhya-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क और दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी का किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क और दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी का किया निरीक्षण

Bhupendra Singh

Updated Mon, 02 Nov 2026 02:47 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 02:47 PM IST







Link Copied



अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क के निरीक्षण के पश्चात दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी पहुंचे। राम की पैड़ी पर निरीक्षण किया। इसके बाद और राम मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। ... और पढ़ें

विज्ञापन