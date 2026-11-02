अयोध्या में प्रदेश स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आगाज

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अयोध्या में डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, डाभासेमर में प्रदेश स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह ने किया। प्रतियोगिता का आयोजन सात नवंबर तक किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। खिलाड़ियों के बीच तीन वर्गों में मुकाबले होंगे।

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