{"_id":"6aba691d9745682cd40c10c6","slug":"video-video-thhanarama-ka-parava-ma-gatha-pana-oura-kacaugdha-sa-lga-parashana-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: धनीराम का पुरवा में गंदा पानी और कीचड़ से लोग परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनीराम का पुरवा में जलनिकासी की बदइंतजामी से करीब 20 घरों के लोग परेशान हैं। दो गलियों में कई दिनों से गंदा पानी जमा है। नालियां जाम होने और कई जगह क्षतिग्रस्त होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। खाली प्लॉट में कूड़ा पड़ा होने से बारिश का पानी जमा होकर सड़ रहा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है। कॉलोनी का मुख्य मार्ग भी बदहाल है। कुछ महीने पहले सीवर डालने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन मरम्मत ठीक से न होने से रास्ता जर्जर है। बारिश के बाद यहां कीचड़ बढ़ गया है, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम से कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। जमा गंदे पानी से संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है।

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