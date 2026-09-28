फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Ayodhya: Hearing in Ram Mandir offering case now on October 5.

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा मामले में अब पांच अक्तूबर को सुनवाई, सुभाष और टिन्नू की जमानत अर्जी दाखिल

Mon, 28 Sep 2026 07:23 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 28 Sep 2026 07:23 PM IST
सार

राम मंदिर चढ़ावा धनराशि मामले में अधिवक्ता संघ ने राम मंदिर चढ़ावा धनराशि की चोरी के मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा, कृष्ण मोहन और गोपाल राव सहित अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को होगी।

विज्ञापन
Ayodhya: Hearing in Ram Mandir offering case now on October 5.
अयोध्या का राम मंदिर। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राम मंदिर चढ़ावा धनराशि के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष त्रिपाठी की अदालत में पुलिस की ओर से आख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इसके चलते सुनवाई टल गई।

विज्ञापन


अधिवक्ता संघ ने राम मंदिर चढ़ावा धनराशि की चोरी के मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा, कृष्ण मोहन और गोपाल राव सहित अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ता संघ के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल ने 19 सितंबर को इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें सभी के खिलाफ विवेचना कराए जाने की मांग की गई है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - यूपी सियासत: अब मायावती ने ईवीएम पर उठाए सवाल, बोलीं- कांग्रेस शासनकाल में भाजपा ने भी जताया था विरोध
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें -  अखिलेश यादव भाजपा पर जमकर बरसे, बोले- इस सरकार ने मदरसों के साथ भेदभाव किया, इनको सिर्फ बांटना आता है


राम मंदिर चढ़ावा चोरी : सुभाष और टिन्नू की जमानत अर्जी दाखिल
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की नई जमानत अर्जी सोमवार को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में दाखिल की गई। प्रभारी न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है।

विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा के अवकाश पर होने के कारण अर्जी प्रभारी न्यायाधीश के समक्ष पेश की गई। इससे पहले आरोपियों की जमानत अर्जी पांच सितंबर को दाखिल हुई थी, जिसे 25 सितंबर को निरस्त कर दिया गया था।

आरोपियों के अधिवक्ता कुलशेखर सिंह ने बताया कि 23 सितंबर को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद नई जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई है। इसमें आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों को आधार बनाया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed