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VIDEO: बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, लोग परेशान, गुप्तारघाट, जमथरा और मिरनघाट में तीन दिन की बारिश का असर

Mon, 28 Sep 2026 06:56 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 28 Sep 2026 06:56 PM IST
VIDEO: बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, लोग परेशान, गुप्तारघाट, जमथरा और मिरनघाट में तीन दिन की बारिश का असर
तीन दिनों तक हुई बारिश के बाद गुप्तारघाट, जमथरा और मिरनघाट क्षेत्र में जलभराव हो गया है। कई लोगों के घरों में पानी घुसने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश थमने के बाद भी पानी की निकासी नहीं होने से लोगों की मुश्किल बनी हुई है।
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