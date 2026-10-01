VIDEO: तेज रफ्तार बस ने पिकअप में मारी टक्कर, गड्ढे में पलटी, बड़ा हादसा टला

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अयोध्या जिले के रौनाही में बुधवार रात करीब 12 बजे रौनाही टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार निजी बस ने पिकअप में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पिकअप सड़क किनारे मिट्टी के गड्ढे में पलट गई। गड्ढे में मिट्टी होने से बड़ा हादसा टल गया। पिकअप चालक सादिक लखनऊ से बस्ती सामान लेकर जा रहा था। हादसे में बस का आगे का शीशा भी पूरी तरह टूट गया। टक्कर के बाद चालक बस लेकर मौके से भाग निकला। घायल पिकअप चालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

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