Ayodhya News: दीपोत्सव तक तैयार होगा मानसिक मंदित आश्रय गृह

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यूपीआरएनएसएस के सहायक अभियंता संजय सिंह ने बताया कि परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीआरएनएसएस) के निर्माण प्रखंड अयोध्या की ओर से कराया जा रहा है। केंद्र में मुख्य भवन के अलावा टाइप-1, टाइप-2, टाइप-3 और टाइप-4 भवन शामिल हैं। इनमें पेंटिंग का काम चल रहा है। ओवरहेड टैंक का ढांचा पूरा हो चुका है। बाउंड्रीवॉल की चिनाई और स्थल विकास का काम भी अंतिम चरण में है।केंद्र में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों और व्यक्तियों को निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मिलने वाले मानसिक मंदित व्यक्तियों को यहां आश्रय दिया जाएगा। उन्हें भोजन-पानी के साथ व्यवहार और कौशल का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा।