VIDEO: अस्मिता खेलो इंडिया हॉकी महिला लीग का शुभारंभ, हर खिलाड़ी को मिलेगी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका

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अयोध्या। डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल डाभासेमर में बृहस्पतिवार को अस्मिता खेलो इंडिया हॉकी महिला लीग का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में महिला हॉकी खिलाड़ी प्रतिभाग कर रही हैं। हॉकी अयोध्या के सचिव परमेंद्र सिंह ने बताया कि लीग के जरिए खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल और अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा।

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