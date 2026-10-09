Video: किशोरियों को एचपीवी टीकाकरण और संतुलित आहार के प्रति किया जागरूक

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साहबदीन सीताराम बालिका इंटर कॉलेज में अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिला विशेषज्ञ डॉ. गुंजन भार्गव ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सरकारी व्यवस्था के तहत 14 वर्ष की लड़कियों के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने संतुलित आहार, पर्याप्त पानी पीने और नियमित व्यायाम को स्वस्थ विकास के लिए जरूरी बताया।

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