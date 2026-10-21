Video: अयोध्या में केशव मौर्य बोले- 2027 में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार

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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से भाजपा महामंत्री हरीश द्विवेदी की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देने बस्ती रवाना हुए। उन्होंने 23 अक्टूबर को विधान परिषद की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया। कहा कि 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाएगी। सपा पर अहंकार, अपराधियों, माफिया और दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उसे नकली समाजवादी पार्टी बताया।

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