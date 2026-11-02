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दीपोत्सव 2026: सीएम योगी का निर्देश, ऐसी तैयारी करें कि दुनिया देखती रह जाए दीपोत्सव का वैभव

Mon, 02 Nov 2026 06:30 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 02 Nov 2026 06:30 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे और दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर खुद भी तैयारियों को परखा।

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CM Yogi’s directive—make preparations such that the world stands in awe of the grandeur of Deepotsav.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद तैयारियों को परखा। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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दीपोत्सव की भव्यता ऐसी हो कि पूरी दुनिया रामनगरी के वैभव को देखे। आयोजन में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी तैयारियां तय समय में पूरी कर ली जाएं। सोमवार को दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इन निर्देशों के साथ आयोजन की भव्यता और व्यवस्थाओं को लेकर गंभीरता बरतने को कहा।

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मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क के समीप बने हेलीपैड पर उतरा। यहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे रामकथा पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने दीपोत्सव के लिए तैयार किए जा रहे आयोजन स्थल और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। अधिकारियों से अब तक हुए कार्यों और शेष तैयारियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने केवल अधिकारियों की बात सुनने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि विभिन्न व्यवस्थाओं को मौके पर देखकर उनकी प्रगति परखी। जहां काम शेष थे, वहां समयबद्ध तरीके से उन्हें पूरा कराने के निर्देश दिए।
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सीएम अयोध्या में करीब ढ़ाई घंटे तक रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री का विशेष जोर इस बात पर रहा कि दीपोत्सव की भव्यता के साथ व्यवस्थाओं में भी कोई कमी न रहे। उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों की प्रगति पूछी और शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए घाटों, मार्गों और आयोजन स्थलों पर आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। दीपोत्सव में आने वाले मेहमानों व संतों की सुविधा में कोई कमी न रहे,इसका भी निर्देश दिया।
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प्रजेंटेशन से सीएम को बताई और दिखाई पूरी तैयारी
रामकथा पार्क का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री राम की पैड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने सरयू आरती घाट पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। घाटों पर आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे इंतजामों को देखा। इसके बाद राम की पैड़ी पर तैयार किए जा रहे मुख्य मंच का निरीक्षण किया। मंच निर्माण की प्रगति और आयोजन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान जिम्मेदार संस्थाओं ने सीएम के समक्ष प्रजेंटेशन देकर दीप जलाने से लेकर सरयू आरती, लेजर शो, ड्रोन शो, आतिशबाजी आदि कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की।

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निरीक्षण के दौरान इनकी रही मौजूदगी

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री दर्शन-पूजन के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, अमित सिंह चौहान और अभय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश पांडेय बादल, सहकारी बैंक सभापति धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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