{"_id":"6ab0ebdcf53f15be3c0480bd","slug":"video-rama-mathara-tarasata-ka-nae-saiio-jatathara-mashara-pahaca-ayathhaya-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच गए हैं। अब वह नियमित रूप से अयोध्या और राम मंदिर परिसर में रहकर मंदिर की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। नए सीईओ के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पीएफसी सेंटर में कार्यालय तैयार किया गया है। यहीं से वह मंदिर की व्यवस्थाओं की निगरानी और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। जितेंद्र मिश्रा के सामने राम मंदिर में रोजाना आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को व्यवस्थित करना प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होगा। दर्शन व्यवस्था, श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुविधाओं, सुरक्षा और मंदिर परिसर से जुड़े विभिन्न कार्यों की वह नियमित समीक्षा करेंगे। सीईओ के अयोध्या में नियमित रूप से बैठने से मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं से जुड़े फैसलों और उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी मौके से ही हो सकेगी। संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। राम मंदिर परिसर में तैयार किए गए पीएफसी सेंटर स्थित कार्यालय से सीईओ मंदिर की व्यवस्थाओं का पूरा चार्ज संभालेंगे। माना जा रहा है कि अयोध्या में नियमित मौजूदगी के दौरान वह मंदिर निर्माण, संचालन व्यवस्था और श्रद्धालु सुविधाओं से जुड़े कार्यों की भी मौके पर समीक्षा करेंगे। एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा को सितंबर की शुरुआत में राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ नियुक्त किया गया था। अब अयोध्या में उनकी नियमित मौजूदगी के साथ ट्रस्ट की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था में नए चरण की शुरुआत होगी।

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