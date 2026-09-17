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प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर अयोध्या में जिला अस्पताल में कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, मरीजों को बांटे फल

Bhupendra Singh

Updated Thu, 17 Sep 2026 12:12 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 12:12 PM IST







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अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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