{"_id":"6ae1c05d816ecdde990bf243","slug":"video-divisional-kho-kho-competition-begins-at-maqbara-stadium-in-ayodhya-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में मकबरा स्टेडियम में मंडलीय खो-खो प्रतियोगिता शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में मकबरा स्टेडियम में बुधवार को मंडलीय विद्यालयी खो-खो प्रतियोगिता शुरू हो गई। प्रतियोगिता में मंडल के विभिन्न जिलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली विजेता टीम को दो नवंबर से अयोध्या में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में खिलाड़ी जीत के लिए दमखम दिखा रहे हैं।

... और पढ़ें