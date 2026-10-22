{"_id":"6ada480de79689290d03634f","slug":"video-ayathhaya-vajaragaja-ma-nakal-rama-brata-bhakata-gata-para-jhama-sharathathhal-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: वजीरगंज में निकली राम बरात, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या: वजीरगंज में निकली राम बरात, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु
शहर के वजीरगंज क्षेत्र में राम बरात निकाली गई। बरात में शामिल श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते-गाते और जय श्रीराम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। भगवान श्रीराम, माता सीता सहित अन्य देवी-देवताओं के स्वरूपों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। शोभायात्रा में शामिल स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। बरात के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ राम बरात में सहभागिता की
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।