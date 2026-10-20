अयोध्या: सरयू तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू

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दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए मंगलवार को सरयू तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अयोध्या के अलावा गोंडा, मनकापुर सहित विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु प्रतिमाएं लेकर पहुंचे। कई श्रद्धालु एक साथ कई प्रतिमाएं लेकर सरयू तट पहुंचे। आरती के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। वहीं, नौ दिन तक स्थापित कलशों को लेकर महिलाएं भी सरयू तट पहुंचीं। धार्मिक अनुष्ठान के बाद कलशों का विसर्जन भी किया जा रहा है।

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