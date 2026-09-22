फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Ram Temple offering theft: What major revelations will the SIT's final report reveal? How did the 105 thefts h

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट क्या करेगी बड़े खुलासे? कैसे हुई 105 चोरी की घटनाएं

Tue, 22 Sep 2026 07:11 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 22 Sep 2026 07:11 PM IST
सार

Ram Temple offerings stolen: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई नई जांच में एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज के अलावा गवाहों के बयान, डिजिटल लॉग, रसीदों और बैंक जमा रिकॉर्ड की भी पड़ताल की।

विज्ञापन
Ram Temple offering theft: What major revelations will the SIT's final report reveal? How did the 105 thefts h
राम मंदिर चढ़ावा चोरी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती और रखरखाव में सामने आई अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर अब निगाहें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में मंदिर परिसर से चढ़ावे की रकम अनधिकृत तरीके से हटाने की 105 घटनाएं सामने आई हैं। 21 सितंबर को शीर्ष अदालत में दाखिल स्थिति रिपोर्ट के बाद अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि कार्रवाई रकम हटाने वाले कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या निगरानी, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में हुई चूक की भी जवाबदेही तय होगी।

विज्ञापन


मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर 13 जून को लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी। पहली जांच में 45 दिनों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के दौरान चढ़ावे की रकम को कपड़ों, जेब और जूतों में छिपाकर ले जाने की 70 घटनाएं सामने आई थीं। जांच में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में खामियां भी उजागर हुई थीं।
विज्ञापन


पहली एसआईटी की रिपोर्ट में तत्कालीन ट्रस्ट पदाधिकारी डॉ. अनिल मिश्र की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने में लापरवाही का उल्लेख किया गया था। इसी अवधि में चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र के पदों से हटने का घटनाक्रम भी सामने आया। हालांकि, प्रदेश सरकार को सौंपी गई पहली एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की संस्तुति नहीं किए जाने की बात सामने आई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई नई जांच में एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज के अलावा गवाहों के बयान, डिजिटल लॉग, रसीदों और बैंक जमा रिकॉर्ड की भी पड़ताल की। इस जांच में सामने आई 105 घटनाएं पहली एसआईटी के 70 मामलों से अधिक हैं। ऐसे में अंतिम रिपोर्ट में घटनाओं के लिए जिम्मेदारी तय करने के साथ निगरानी और प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर भी विशेष नजर रहेगी।

किस स्तर पर हुई चूक, रिपोर्ट से खुलेगा राज

फाइनल रिपोर्ट का अहम पहलू यह होगा कि रकम हटाने वाले कर्मचारियों की भूमिका के साथ निगरानी तंत्र, गिनती व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रशासनिक पर्यवेक्षण में हुई चूक को किस तरह चिह्नित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्थिति रिपोर्ट के अनुसार चढ़ावे से जुड़ी बहुमूल्य वस्तुओं, जिनमें चांदी की ईंटें भी शामिल हैं, की जांच में कोई विसंगति नहीं मिली। नकदी चोरी की घटनाओं में एसआईटी की जांच के आधार पर 25 सितंबर तक आरोपपत्र दाखिल करने की बात अदालत को बताई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed