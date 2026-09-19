{"_id":"6aae36e482374b43850d5b51","slug":"video-ayathhaya-ma-acanaka-bthal-masama-shanpr-haii-jhamajhama-brasha-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में अचानक बदला मौसम, शुरू हुई झमाझम बारिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में शनिवार दोपहर अचानक मौसम बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से उमस से लोगों को राहत मिली और तापमान में भी गिरावट आई। दोपहर के समय बाजार और सड़कों पर निकले लोगों को बारिश से बचने के लिए दुकानों और अन्य जगहों की आड़ लेनी पड़ी। इस दौरान नाका बाईपास के नीचे रुककर राहगीर बारिश से बचते दिखे।

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