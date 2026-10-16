{"_id":"6ad229f77c8a3c454303326e","slug":"video-ayathhaya-1500-lga-na-thaya-samanata-ka-sathasha-kabdada-ma-hatharagaja-oura-karakata-ma-tarana-e-vajata-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: 1500 लोगों ने दिया समानता का संदेश, कबड्डी में हैदरगंज और क्रिकेट में तारुन ए विजेता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या: अयोध्या के तारुन ब्लॉक के लालगंज स्थित गोदवा का बाग में आरोही संस्थान के प्रथम स्थापना दिवस पर लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ ‘बराबरी’ परियोजना शुरू की गई। पानी संस्थान के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में तारुन ब्लॉक की 97 ग्राम पंचायतों से करीब 1500 किशोरियों, अभिभावकों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों और समूह सखियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पानी संस्थान के संस्थापक भारत भूषण, लीलावती दीदी, लालगंज थानाध्यक्ष लालचंद सरोज, विनय, जगदीश गिरी, सौम्या और विनीत ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शालिनी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मौसम और शालिनी ने आरोही गीत गाया, जबकि लक्ष्मी और ज्योति ने नृत्य के माध्यम से संदेश दिया। स्नेहा, अर्चना, रूबी, एकता, ऋचा और स्वाति की टीम ने नाट्य प्रस्तुति से नारी सशक्तीकरण पर जोर दिया। पिंकी ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के प्रति हिंसा, भेदभाव और छेड़छाड़ समाप्त कर उन्हें सुरक्षित वातावरण, समान अवसर और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। मिशन शक्ति के तहत पुलिसकर्मियों ने महिला हेल्पलाइन 1090, 181, आपातकालीन सेवा 112 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी। खेल महाकुंभ की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में हैदरगंज ने तारुन को 15-5 से हराकर खिताब जीता। क्रिकेट में तारुन ए ने छह ओवर में 66 रन बनाए। जवाब में तारुन बी की टीम 43 रन ही बना सकी। तारुन ए ने 22 रन से जीत दर्ज की। एथलीट खिलाड़ियों ने पिरामिड बनाकर मिशन शक्ति का झंडा लहराया। अंत में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

... और पढ़ें