Ayodhya News: मिसिरिया में बनने लगा नाला, 50 परिवारों को मिलेगी राहत

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क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरिश्चंद्र निषाद ने बताया कि नाला न होने के कारण गांव के करीब 50 परिवारों को जल निकासी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। घरों के सामने नाबदान का पानी जमा रहता था, जबकि सड़क पर भी गंदा पानी भरा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी।ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य से नाला निर्माण की मांग की थी। हरिश्चंद्र निषाद ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को जिला पंचायत के सदन में उठाया, जिसके बाद प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत 150 मीटर लंबे नाले के निर्माण को मंजूरी मिली है। निर्माण की अनुमानित लागत करीब 7.20 लाख रुपये है।नाला निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी है। लोगों को उम्मीद है कि निर्माण पूरा होने के बाद जल निकासी की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी।