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औरैया: रामगंगा नहर किनारे टहलते समय आया मिर्गी का दौरा, डूबे युवक का 12 घंटे बाद मिला शव

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 13 Sep 2026 10:05 AM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 10:05 AM IST







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बेला थाना क्षेत्र में रामगंगा नहर किनारे टहलते समय मिर्गी का दौरा पड़ने से युवक नहर में डूब गया। 12 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद रविवार सुबह पीएसी और पुलिस टीम ने शव को बरामद किया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए चिचोली भेज दिया। ... और पढ़ें

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