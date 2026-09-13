औरैया: रामगंगा नहर में गिरा था युवक, टहलते समय आया था मिर्गी का दौरा,12 घंटे के सर्च अभियान के बाद मिला शव
Auraiya News: बेला थाना क्षेत्र में रामगंगा नहर किनारे टहलते समय मिर्गी का दौरा पड़ने से युवक नहर में डूब गया। 12 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद रविवार सुबह पीएसी और पुलिस टीम ने शव को बरामद किया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए चिचोली भेज दिया।
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औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र में रामगंगा नहर में डूबे अलीपुर निवासी आस्तू (25) पुत्र कृष्ण कुमार सविता का शव रविवार सुबह सर्च अभियान के दौरान बरामद कर लिया गया। शनिवार शाम नहर किनारे टहलते समय अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से आशुतोष नहर में गिर गया था। इसके बाद से ही पुलिस और ग्रामीण उसकी तलाश में जुटे थे।
रविवार सुबह करीब पांच बजे 43वीं पीएसी एटा के हेड कांस्टेबल श्याम सुंदर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और नहर में सर्च अभियान शुरू किया। करीब साढ़े सात बजे टीम ने युवक का शव बरामद कर लिया। शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इससे पहले शनिवार रात पुलिस, फायर ब्रिगेड, गोताखोरों और ग्रामीणों ने देर रात तक नहर में युवक की तलाश की थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभियान में दिक्कतें आई थीं। परिजनों के अनुसार आशुतोष की कमलपुर नहर के पास कटिंग की दुकान थी। उसकी मां का नाम रजनी देवी है। वह परिवार में सबसे बड़ा था। उसकी मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।