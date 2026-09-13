औरैया: रामगंगा नहर में गिरा था युवक, टहलते समय आया था मिर्गी का दौरा,12 घंटे के सर्च अभियान के बाद मिला शव

औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र में रामगंगा नहर में डूबे अलीपुर निवासी आस्तू (25) पुत्र कृष्ण कुमार सविता का शव रविवार सुबह सर्च अभियान के दौरान बरामद कर लिया गया। शनिवार शाम नहर किनारे टहलते समय अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से आशुतोष नहर में गिर गया था। इसके बाद से ही पुलिस और ग्रामीण उसकी तलाश में जुटे थे।

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रविवार सुबह करीब पांच बजे 43वीं पीएसी एटा के हेड कांस्टेबल श्याम सुंदर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और नहर में सर्च अभियान शुरू किया। करीब साढ़े सात बजे टीम ने युवक का शव बरामद कर लिया। शव मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।