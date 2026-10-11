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औरैया: सांड के हमले से बचने को तालाब में कूदे किसान की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:29 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:29 PM IST







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बिधूना कोतवाली क्षेत्र के पुरवा भदौरिया गांव में शनिवार शाम खेत की रखवाली कर रहे किसान की आवारा सांड के खदेड़ने पर गहरे तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस अचानक हुए हादसे से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ... और पढ़ें

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