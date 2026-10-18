Video: अंबेडकरनगर में सरयू नदी में नहाते समय किशोर नदी में डूबा, तलाश जारी

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जहांगीरगंज के बेलहर घाट पर रविवार को दोस्तों के साथ नहाने के दौरान किशोर सागर गौतम सरयू नदी में डूब गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। धंसूरपुर निवासी महादेव गौतम का पुत्र सागर (15) अपने दो दोस्तों शंकरपुर अकेलवाबीर निवासी ऋषभ यादव और इटहुआ सुंदपुर निवासी संजीत के साथ रविवार सुबह बिड़हरघाट पर नहाने गए था। तीनों नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 9:30 बजे सागर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। देखते ही देखते वह नदी में लापता हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग उसकी तलाश में जुट गए। दोपहर को पुलिस ने एसडीआरएफ टीम बुलाकर नदी में सर्च अभियान तेज कर दिया है। क्षेत्राधिकार जितेंद्र सिंह ने बताया कि किशोर की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

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