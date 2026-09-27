{"_id":"6ab8ea357e48161ddb0ccbf5","slug":"video-29-mud-houses-collapsed-in-ambedkar-nagar-following-72-hours-of-rainfall-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर में 72 घंटे हुई बारिश में ढह गए 29 कच्चे मकान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबेडकरनगर में बीते 23 सितंबर से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आखिरकार रविवार सुबह कुछ देर के लिए थमा। बादल छटने के साथ धूप निकली तो 72 घंटे हुई चक्रवाती बारिश और आंधी में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अफसरों की टीम मैदान में उतर गई है। अब तक किए गए सर्वे में जिले में 29 कच्चे मकान ढहे पाए गए। साथ ही बड़े पैमाने पर अगेती धान व गन्ने के साथ केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। राजस्व, कृषि विभाग के साथ नामित बीमा कंपनी के अफसर फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करने लगे हैं। हालांकि फसलों के नुकसान की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है।

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