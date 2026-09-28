एसआरएन में रेडियोलॉजिस्ट ने ठप किया कामकाज, एमआरआई न होने से परेशान हुए मरीज

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स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल (एसआरएन) में वेतन विसंगति को लेकर सोमवार को रेडियोलॉजी विभाग के संविदा कर्मचारियों ने कामकाज ठप करके हड़ताल शुरू कर दी। एमआरआई जांच बंद होने के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां एमआरआई कराने के लिए लोग एक-एक साल से नंबर लगाए रहते हैं, लेकिन आज जब उनका एमआरआई होना था तो हड़ताल हो गई। इससे प्रयागराज के अलावा मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी और चित्रकूट समेत कई जनपदों से आए मरीज काफी परेशान हुए।

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