{"_id":"6ad491e2ebec1e05d10cd418","slug":"video-chants-of-devotion-resonate-at-the-adishakti-alop-shankari-temple-long-queues-of-devotees-form-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"आदिशक्ति अलोप शंकरी मंदिर में गूंजे जयकारे्, भक्तों की लगी लंबी कतार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आदिशक्ति अलोप शंकरी मंदिर में गूंजे जयकारे्, भक्तों की लगी लंबी कतार
शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तिथि पर रविवार को देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 51 शक्तिपीठ में शामिल अलोपशंकरी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी रही। मां भगवती की कालरात्रि के रूप में पूजन और दर्शन कर मनोकामना की पूर्ति के लिए आशीष मांगा गया। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से व्यापक तैयारी की गई। भक्तों ने नारियल, चुनरी, मिष्ठान्न, नैवैद्य का अर्पण कर देवी की आराधना की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।