आदिशक्ति अलोप शंकरी मंदिर में गूंजे जयकारे्, भक्तों की लगी लंबी कतार

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शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तिथि पर रविवार को देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 51 शक्तिपीठ में शामिल अलोपशंकरी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी रही। मां भगवती की कालरात्रि के रूप में पूजन और दर्शन कर मनोकामना की पूर्ति के लिए आशीष मांगा गया। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से व्यापक तैयारी की गई। भक्तों ने नारियल, चुनरी, मिष्ठान्न, नैवैद्य का अर्पण कर देवी की आराधना की।

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