{"_id":"6ad491e99f15b2e45b0efd59","slug":"video-at-the-amar-ujala-ward-samvad-ward-dialogue-residents-of-allapur-spoke-openly-about-their-problems-stating-that-sewage-water-is-entering-their-homes-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला वार्ड संवाद में अल्लापुर के लोगों ने खुलकर बताई अपनी समस्या, कहा घरों में घुस रहा सीवर का पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला वार्ड संवाद में अल्लापुर के लोगों ने खुलकर बताई अपनी समस्या, कहा घरों में घुस रहा सीवर का पानी

विनोद सिंह

Updated Sun, 18 Oct 2026 03:01 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 03:01 PM IST







Link Copied



अमर उजाला वार्ड संवाद में अल्लापुर के लोगों ने खुलकर बताई अपनी समस्या, कहा घरों में घुस रहा सीवर का पानी।

विज्ञापन