पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर हॉकी महिला प्रतियोगिता 12 अक्तूबर से अलीगढ़ में

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पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर हॉकी महिला प्रतियोगिता 12 से 17 अक्तूबर तक अलीगढ़ के स्पोर्टस स्टेडियम पर होगी। जिसमें प्रदेश के 18 मंडल की टीमें प्रतिभाग करेंगी। आजमगढ़, गोरखपुर आदि सात टीमें आ चुकी हैं और बाकी रात तक आ जाएंगी। पहले लीग मैच होंगे, उसके बाद सेमी फाइन और उसके बाद फाइनल होगा। हर रोज सात मैच होंगे। जिला क्रीडा अधिकारी पूनम लता ने दी जानकारी।

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