'अमर उजाला सेवा समर्पण और सम्मान' समारोह में छात्राओं ने दी मनोहारी प्रस्तुति

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अमर उजाला का सेवा समर्पण और सम्मान समारोह 4 अक्तूबर को आयोजित हुआ।कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। आरएजीवीएम द रियल स्कूल बाबरी मंडी की छात्राओं ने मनोहारी प्रस्तुति देकर तालियां बटोरीं। इसके बाद इन्हीं छात्राओं ने कोरोना काल में डॉक्टरों की यादगार सेवाओं पर एक नाट्य प्रस्तुति देकर हाल में तालियां बजवाईं। इस प्रस्तुति की सभी ने सराहना की। डॉ. संजय बंसल ने कार्यक्रम का संचालन किया।

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