{"_id":"6ad48e6d9e38ec3a3f06fd9c","slug":"video-algaugdhha-ma-haiitaka-sakashana-sakara-paranael-para-aathharata-mashana-utha-raha-sakha-gal-kaugdha-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में हाईटेक सक्शन (सूकर) प्रणाली पर आधारित मशीन उठा रही सूखा-गीला कूड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को हाईटेक बनाने और संकरी गलियों व मुख्य मार्गों से कचरा उठाने के लिए सूखा और गीला कूड़ा सूकर मशीन लगाई हुई है। यह मशीन सड़कों के किनारे, नालियों या कचरा पॉइंट पर जमा सूखे-गीले कचरे को तेजी से खींचकर अपने टैंक में जमा कर लेती है। ऐसी मशीन अचल ताल पर देखी गई। देखिए वीडियो में ...

... और पढ़ें