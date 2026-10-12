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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Youth lures away teenage girl FIR registered

VIDEO: किशोरी को फुसलाकर ले गया युवक, प्राथमिकी दर्ज

Mon, 12 Oct 2026 07:10 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:10 PM IST
Youth lures away teenage girl FIR registered
आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को एक युवक किशोरी को फुसलाकर भगा ले गया। उक्त मामले में पीड़िता के परिजनों की ओर से आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया है कि किरावली के ग्राम अभेंदोपुरा निवासी तरुण उनकी 16 वर्षीय पुत्री को फुसलाकर ले गया है। घटना के समय किशोरी के माता-पिता घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई और किशोरी की बरामदगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
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