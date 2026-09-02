{"_id":"6a9833fabcedf012350d0689","slug":"video-shops-built-over-drain-at-subhash-bazaar-were-demolished-in-agra-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा के सुभाष बाजार में तोड़ी गईं नाले पर बनी दुकानें, मजदूर लगाकर गिराया गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में सुभाष बाजार में बुधवार को नाले पर बनी तीन दुकानों को नगर निगम ने ध्वस्त करा दिया। एक दिन बुलडोजर, दूसरे दिन पोकलेन मशीन के फेल होने के बाद मजदूरों को लगाया गया, जिन्होंने बुधवार दोपहर में दुकान नंबर 5, 6 और 7 को तोड़ा। बीते माह मंटोला नाले पर बनी कपड़े की दुकान के ढह जाने से महिला गंगा देवी की नाले में गिरने से मौत हो गई थी। निगम ने नाले पर और इसके किनारे बनी 7 दुकानों को पहले ही नोटिस देकर खाली करा दिया था। नगर निगम टास्कफोर्स की टीम सुबह 10 बजे अवर अभियंता कृष्ण गोपाल के नेतृत्व में पहुंची। दुकानों में भरे गत्ते और डिब्बे निकलवाए गए। बिजली कनेक्शन काटने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई जो शाम तक चली। दुकानों से गत्ते और डिब्बे के कचरे को निकलवाया गया। बिजली की लाइन को कटवाया गया। तब मजदूरों को तोड़फोड़ के लिए लगाया गया। नगर निगम के चीफ इंजीनियर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि दुकान संख्या 5, 6 और 7 पर ज्ञान चंद, कुलदीप और कमलजीत काबिज थे। इन दुकानों को सोमवार से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बुलडोजर और पोकलेन मशीन का बकेट दुकानों तक न पहुंच पाने के कारण इन्हे मशीनों से नहीं तोड़ा जा सका। मजदूरों की सहायता से दुकानों को गिराया गया। दुकान नंबर 4 पहले ही नाले में गिर चुकी है।

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